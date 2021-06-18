Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, есть ли вероятность нового Майдана.

Руслан Бизяев отметил, что украинцев может ждать новый Майдан.

“А почему нет? Не потому, что приняли этот законопроект (о налоговой амнистии, - ред.), а потому, что если у людей резко упадет уровень жизни, у простых людей, а у наших уважаемых все будет хорошо — естественно, это вызовет диспропорцию. Сначала эмоциональную, а потом политическую. Эта диспропорция должна будет каким-то образом выйти. Есть несколько вариантов, есть несколько инструментов. Майдан один из них”, - сказал Бизяев.

По его словам, экономические проблемы объединяют всех украинцев, в отличие от политических разногласий.

Бизяев отметил, что предыдущие митинги были лишь инструментами для политической борьбы.

“А вот эта ситуация, это то, что касается очень обширного и серьезного класса как малый и средний бизнес. Он у нас выживал при любых условиях, но просто с началом пандемии стало гораздо тяжелее. Потому что базовые принципы начали сыпаться. Поэтому, я не исключаю, что могут быть социальные протесты. Я не утверждаю — я не исключаю. Уровень самоорганизации у наших людей достаточный, а такой инструмент, как социальные сети, позволят достаточно быстро этот вопрос формализировать”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Пелюховский рассказал, будет ли новая революция.

Также Politeka сообщала, Бизяев отметил, что когда власть слышит слово Майдан сейчас, то воспринимает его спокойно.



