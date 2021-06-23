В Україні катастрофічно не вистачає інженерів, токарів і зварювальників. Про це розповів футуролог і керівник проєкту з працевлаштування Олексій Толкачов журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«Якщо ви хочете мати професію і забезпечене майбутнє – ставайте зварювальником. В Європі зварювальником зараз можна заробляти 1500-2000 євро на місяць, а в Україні 1500 євро, якщо ви будете хорошим кваліфікованим зварювальником, тому що у нас не вистачає людей такої професії», - підкреслив він.

Толкачов вважає, що не багато людей зараз в Києві можуть заробляти по 1500 євро на місяць, тому що більшість юристів працюють за 10-12 тисяч гривень на місяць, а зварювальники зараз заробляють більше, ніж юристи. Ті підприємства, які зараз виживають, сказав він, перепрофілюються в нові виробництва і їм потрібні робочі.

«А ціни на послуги зварників будуть згодом коштувати ще дорожче, тому що золотих рук залишається мало, кваліфікованих фахівців в Україні стає все менше, а багато хто з них виїхали за кордон. Десь років десять тому я з жахом хапався за голову і припускав, що у нас буде не просто криза на ринку праці, а крах інфраструктури, тому що не залишиться обслуговуючого персоналу», - резюмував він.

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