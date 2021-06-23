Автор книг и общественный деятель Маргарита Сичкарь в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказала, как должны поменяться преподаватели в школах.

“Учителя должны быть те, которые чего-то достигли. Вот, это поколение детей, им вот это бла-бла-бла, вот этот учитель неинтересный — это их не вдохновляет, не мотивирует. У меня ребенок приходит, биология. Учитель мне звонит и говорит, у вас Василиса биологию не любит. Я говорю, Василиса, как можно не любить биологию? Объясни мне, пожалуйста. Она говорит: “Мам, у нас учитель неинтересно рассказывает”. Я в школу прихожу и говорю: “Вы знаете, это проблема не моего ребенка, а проблема вашего преподавателя, который не может мотивировать моего ребенка”, - сказала Маргарита Сичкарь.

Она отметила, что педагоги поменяются, это должны быть настоящие спикеры с актерским мастерством, которые умеют “драйвить” детей.

“Есть вот этот американский писатель, он написал книжку “Обучение как приключение”... Он приходит в пиратской одежде. Он учитель истории. И он говорит: “Мы пираты, мы едем сейчас Америку покорять”. И они изучают Америку. Понимаешь, они антураж делают. Так вот, это в школах должно быть”, - добавила Сичкарь.

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