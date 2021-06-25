У програмі «Розвилка» із журналісткою Любов’ю Завальнюк політолог Руслан Бізяєв заявив, що світовій геополітиці потрібна чітка мета, а тоді вже можна буде говорити про майбутнє.

Експерт зазначає, що сьогодні світ стоїть вже максимально близько до космосу, до його освоєння. Але це зі свого боку, пояснює він, вимагає остаточного припинення будь-яких геополітичних конфліктів на Землі.

«Тому те, що ми спостерігаємо за останні кілька років – це ті лінії розлому, які накопичувалися роками, а іноді десятиліттями, але не вирішувалися», - зазначає Бізяєва.

На думку політолога, ця ситуація склалася через принципи політиків старої формації: або ти знищиш ближніх, або тебе знищать дальні - сьогодні такі установки заважають світовому прогресу. За його словами, ті глобальні світові еліти, що конкурували між собою протягом останніх 50 років, тепер не знають, що робити далі. «Поступитися місцем новому або до останнього чіплятися за старе, поки йде така боротьба», - констатує Бізяєв.

Принагідно він розповідає про новий доволі вигідний проєкт європейських еліт: вони планують створити загальний ринок, що простягатиметься від Владивостока до Лісабона. «Але я так само розумію, що категорично проти цього будуть як мінімум США і Великобританія, а в перспективі і Японія», - міркує експерт.

Нагадуємо, Бізяєв прокоментував інцидент з британським есмінцем.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв розповів про інцидент з Defender як про спосіб серйозно налякати Європу.



