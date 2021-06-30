У програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт економічних наук Андрій Длігач детальніше розповів про роботу солідарної пенсійної системи в Україні.

Длігач пояснює, що пенсійна система в Україні не працює як фонд, у який людина все життя робить внески і з якого потім буде отримувати гроші. «Все, що ти платив в солідарну систему, не залишилось у вигляді грошей, які б належали тобі. Гроші з солідарної пенсійної системи були виплачені іншім людям у вигляді пенсій за попередній період», - каже експерт.

Як він зазначає, працюючі громадяни платять єдиний соціальний внесок і він йде на виплати пенсіонерам вже сьогодні, а не на їхнє майбутнє. Але із цією системою, підкреслює Длігач, є проблеми. Перша, пояснює він, стосується того, що на приблизно 11 мільйонів пенсіонерів держава має приблизно 10 мільйонів платників єдиного соціального внеску. У приклад експерт наводить Польщу, де це співвідношення краще: на 16 мільйонів платників є 7 мільйонів пенсіонерів.

«Друга проблема - це те, що грошей, які збираються в сучасній системі, не вистачає для того, щоб виплачувати навіть такі маленькі пенсії. Пенсійний фонд України дотується додатково з державного бюджету», - підкреслює гість програми.

Длігач зазначає, що зараз ситуація в Україні склалася така: колишні заощадження вже проїли, а задля виплати пенсій постійно вводять все нові і нові податки, які не дають підніматися економіці. «Цій системі прийшов кінець ще й тому, що відповідно до демографічної ситуації в країні кількість пенсіонерів буде тільки збільшуватися поряд зі зменшенням працюючих», - констатує експерт.

Нагадуємо, Длігач пояснив, чому Україні потрібна накопичувальна пенсійна система.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Длігач порадив знизити податок на працю і збільшити – на активи.