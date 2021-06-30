Чи був уход Олега Базилевича з команди «Динамо Київ» трагедією радянського футболу? Про це в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповідає Заслужений журналіст України, сценарист, режисер Семен Случевський.

«Думаю що так. По-перше, вони з Лобановським один одного чули і слухали. Вони були трошки різні як люди. Щоб ви розуміли, спочатку лідером був Базилевич, і не тому, що Лобановський був дурніший – ні. У нього просто була непрофільна освіта. Він закінчив Київський політехнічний інститут, за освітою інженер-теплоенергетик. Базилевич же закінчив інститут фізкультури та аспірантуру, він писав кандидатську. Тобто питання фізіології, анатомії, основ тренувального процесу він знав», - зазначає Случевський.

Знайомство Базилевича з Лобановським відбулося в нижчій лізі.

«Перша команда Базилевича була«Десна»і«Шахтар Кадиївка», Лобановський -«Дніпро». Не було жодної ночі, щоб вони один одному не дзвонили. І коли Щербицький проявив ініціативу прибрати Севідова і запросити Лобановського, Лобановський назвав одну єдину умову: тільки разом з Базилевичем. Причому на рівних, він не був асистентом. Так вперше у світі з'явилося два головних тренери», - розповідає він.

Формально Базилевич був тренером з виховної роботи, але по суті він був головним тренером.

«Вони з Лобановським доповнювали один одного. Потім минув час і Лобановський освоїв і тактику, і весь науковий процес. Базилевич його звів з професором Петровським, який був не просто великим теоретиком тренерського процесу, а й особистим тренером Валерія Борзова. Аспірантом у професора Петровського був Зеленцов. І ця трійця: Лобановський, Зеленцов, Базилевич дала поштовх науці. Дуже багато це не сприймали, знущалися», - каже Случевський.

Як повідомляла Politeka, син футболіста збірної України в пух і прах розніс батька за гру на Євро.

Також Politeka писала, що У футболіста зупинилося серце прямо під час матчу, історія сколихнула світ: "Був на тому світі 78 хвилин".