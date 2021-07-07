Фонд Ріната Ахметова відкрив унікальний Музей «Голоси Мирних» – перший в Україні онлайн-архів історій людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході країни. У Музеї зберігається понад 2 тисячі свідчень, розказаних із перших вуст Мирними Донбасу, і збір історій триває. До 2025 року поставлена ​​мета зібрати 100 тисяч історій. Для Фонду Ріната Ахметова та Музею «Голоси Мирних» важливо задокументувати та зберегти кожну з них, щоб подібні людські трагедії ніколи не повторювалися, заради кращого майбутнього, заради миру.

«Неможлива повнота картини про події, якщо ми зосереджуємося на оптиці війни тільки в аспекті танків, гармат, героїчних подвигів солдатів... Важливий погляд людей, проти яких ці автомати та гармати діють. Важливо, щоб люди розповідали свої історії та переживання. У нас зараз є унікальна можливість зібрати ці історії заради наших онуків і дітей», – розповів про цінність Музею «Голоси Мирних» директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Жодна задокументована історія не залишає нас байдужими. Ольга Шубенок жила в Новоазовську у власному будинку. За 10 років до початку збройного конфлікту вона переїхала з Маріуполя за рекомендацією лікарів у сільську місцевість, щоб зберегти здоров'я. Але її затишне житло розбомбили. Була змушена бігти і ставати переселенкою, рятуючи своє життя.

«Навіть у страшному сні не могло наснитися, що таке може у нас трапитися. Мрію, щоб закінчилася війна, все стало на свої місця, аби повернутися до свого будинку і жити спокійним життям. Не знаю, наскільки мрії реальні та здійсненні, але дуже б цього хотілося», – розповіла Ольга.

Кожен, хто заходить на сайт Музею, може прочитати розказане людьми, побачити фотографії з ними та їхніми близькими, знімки будинків, дворів, міст і сіл після обстрілів. Фонд записав і зберігає на сайті Музею серію відео- і аудіоінтерв’ю з очевидцями подій. Можна ознайомитися з подіями, які сталися у конкретний час і у певній географічній точці. В окремому розділі зберігаються есе, знімки артефактів і малюнків дітей, які мріють про мир.

«Це абсолютно необхідно для нас як нації, держави – працювати з пам'яттю про цю трагедію. Без такої роботи ми, як суспільство, несемо за собою в майбутнє біль і помилки минулого та втрачаємо шанс на краще майбутнє. Створення такого архіву та музею – це найважливіший крок у просуванні гуманізму та людяності», – сказала член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко.

Концепція Музею «Голоси Мирних» розроблялася командою Фонду за участі авторитетних українських і міжнародних музейних експертів. Один із них – Кевін Болтон, британський бренд- і веб-консультант, який недавно працював із Liverpool School of Tropical Medicine, а також низкою європейських музейних проєктів. Для мирних жителів Донбасу та всієї України – це безпечний простір, у якому люди вперше можуть відкрито розповісти свою особисту історію і таким чином звільнитися від тягаря мовчання.

Кожна без винятку історія повинна бути задокументована заради майбутнього. Щоб написати про пережите, досить перейти за посиланням і заповнити невелику анкету, зробивши таким чином свій внесок у збереження пам'яті. Про вашу історію теж повинні дізнатися! Розкажіть її світові!