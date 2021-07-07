Фонд Рината Ахметова открыл уникальный Музей «Голоса Мирных» – первый в Украине онлайн-архив историй людей, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. В Музее хранится свыше 2 тысяч свидетельств, рассказанных из первых уст Мирными, и сбор историй продолжается. До 2025 года поставлена цель собрать 100 тысяч историй. Для Фонда Рината Ахметова и Музея «Голоса Мирных» важно задокументировать и сохранить каждую из них, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира.

«Невозможна полнота картины про события, если мы сосредотачиваемся на оптике войны только в аспекте танков, пушек, героических подвигов солдат... Важен взгляд людей, против которых эти автоматы и пушки действуют. Важно, чтобы люди рассказывали свои истории и переживания. У нас сейчас есть уникальная возможность собрать эти истории ради наших внуков и детей», – рассказал о ценности Музея «Голоса Мирных» директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Ни одна задокументированная история не оставляет нас безразличными. Ольга Шубенок жила в Новоазовске в собственном доме. За 10 лет до начала вооруженного конфликта на Донбассе она переехала из Мариуполя по рекомендации врачей в сельскую местность, чтобы сохранить здоровье. Но ее уютное жилье разбомбили. Была вынуждена бежать и становиться переселенкой, спасая свою жизнь.

«Даже в страшном сне не могло присниться, что такое может у нас случиться. Мечтаю, чтобы закончилась война, все стало на свои места, вернуться в свой дом и жить спокойной жизнью. Не знаю, насколько мечты реальны и осуществимы, но очень бы этого хотелось», – рассказала Ольга.

Каждый, кто заходит на сайт Музея, может прочитать рассказанное людьми, увидеть фотографии с ними и их близкими, снимки домов, дворов, городов и сел после бомбежек. Фонд записал и хранит на сайте Музея серию видео- и аудиоинтервью с очевидцами событий. Можно ознакомиться с событиями, которые случились в конкретное время и в определенной географической точке. В отдельном разделе хранятся эссе, снимки артефактов и рисунков детей, которые мечтают о мире.

«Это абсолютно необходимо для нас как нации, государства – работать с памятью об этой трагедии. Без такой работы мы, как общество, несем за собой в будущее боли и ошибки прошлого и теряем шанс на лучшее будущее. Создание такого архива и музея – это важнейший шаг в продвижении гуманизма и человечности», – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Концепция Музея «Голоса Мирных» разрабатывалась командой Фонда при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов. Один из них – Кевин Болтон, британский бренд- и веб-консультант, который недавно работал с Liverpool School of Tropical Medicine, а также рядом европейских музейных проектов. Для мирных жителей Донбасса и всей Украины – это безопасное пространство, в котором люди впервые могут открыто рассказать свою личную историю и таким образом освободиться от бремени молчания.

Каждая без исключения история должна быть задокументирована ради будущего. Чтобы написать о пережитом, достаточно перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету, сделав таким образом свой вклад в сохранение памяти. О вашей истории тоже должны узнать! Расскажите ее миру!