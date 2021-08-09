Нацбанк підготував українцям сюрприз

У НБУ вирішили по-особливому привітати громадян з майбутнім Днем незалежності і ввести в обіг нові гроші, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

Пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" почнуть випускати в маси з 10 серпня. Номінальна вартість монети 5 гривень. З одного боку зображені поля, над якими летять лелеки. З іншого - кольорова вишита стрічка, що нагадує ланцюг ДНК.

Українці бурхливо обговорюють подію:

"Скільки бабла зрубають, козли"

"це все відразу ж скуповують бариги прямо у Нацбанку... а потім продають колекціонерам втридорога... прості люди ці ювілейки бачать тільки на картинках"

"Журавлі летять над чорними покривами України"

"Раніше хоч одну гривню могли випустити... ювілейну, а зараз враховуючи її розмір навряд чи"

До цього НБУ вводив нову особливу монету номіналом 1 гривня, яка відтворювала дизайн оборотної монети зразка 2004 року того ж номіналу і була присвячена творцеві Русі-України - князю Київському Володимиру Великому. Монету, до речі, виготовили із золота 999,9 проби, було випущено всього 500 екзеплярів.

Нагадаємо, гривня поставить євро і долар на місце, НБУ озвучив новий курс валют: чого чекати українцям.

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