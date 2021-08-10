Українці все частіше стають жертвами шахрайства в супермаркетах

У сфері торгівлі є як продумані і роками напрацьовані виверти, які застосовуються для того, щоб покупець придбав саме той товар, який потрібно "сбагрити" магазину, так і схеми обману, коли людину вводять в оману або зловживають його довірою в корисливих інтересах.

Виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов розповів про популярні схеми обману в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

Їх обдурили прямо на касі. Одним з найпопулярніших методів "развода" покупців є те, що на касі вартість товару виявляється вище, ніж заявлена на ціннику в торговому залі. Саме на цей обман найчастіше скаржаться українці.

Експерт каже, що іноді трапляються навіть такі "унікальні" випадки, коли на вагах видається чіткий стікер, а на касі цей стікер автоматично перераховується і дає на 30% більшу ціну.

У такій ситуації краще відразу викликати адміністратора. Вам повинні повернути різницю-в супермаркетах на це є спеціальна каса. Але якщо адміністратор не погодиться цього зробити, то потрібно викликати поліцію.

Найпростіший лайфхак - фотографувати цінники, адже іноді дуже важко згадати точну ціну товара.

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