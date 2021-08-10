Відпочиваючі в Кирилівці зіткнулися з неприємною картиною на узбережжі моря
Як передає Politeka.net, те, що відбувається на одному з пляжів селища показали в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно гору недопалків, яких судячи з усього, викинуло штормом з Азовського моря.
"Люди курять і в пісок гасять сигарети, а море зібрало все в купку", - йдеться в підписі до відео.
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У коментарях під відео українці були вкрай обурені побаченим, а за словами декого, однією з причин такого бардаку є недостатньо обладнані пляжі.
"Природа розумніша за людину. Намагається виправити його помилки", "А люди кажуть - Чому такі катаклізми відбуваються, тому що природа мстить за все", "Такий менталітет", "Попільнички треба ставити в достатній кількості, а після цього штрафувати жорстко і буде порядок і гроші в казні", - писали під постом.
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