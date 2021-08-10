Куда же у людей совесть подевалась...

Отдыхающие в Кирилловке столкнулись с неприятной картиной на побережье моря

Как передает Politeka.net, происходящее на одном из пляжей поселка показали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно гору окурков, которых судя по всему, выбросило штормом из Азовского моря.

"Люди курят и в песок тушат сигареты, а море собрало все в кучку", - говорится в подписи к видео.

В комментариях под видео украинцы были крайне возмущены увиденным, а по словам некоторых людей, одной из причин такого бардака является недостаточно оборудованные пляжи.

"Природа умнее человека. Пытается исправить его ошибки", "А люди говорят - почему такие катаклизмы происходят, потому что природа мстит за всё", "Такой менталитет", "Пепельницы надо ставить в достаточном количестве.а после этого штрафовать жестко и будет порядок и деньги в казне", - писали под постом.

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