Жінка без маски закатала істерику в київському супермаркеті

Вона не хотіла дотримуватися карантинних правил, мотивуючи це тим, що вона "і так красива дівчина". Зазначається, що жінка не вперше сперечається з працівниками цього магазину.

Відповідне відео опублікували очевидці в Telegram-пабліку "Київ Оперативний".

Як йдеться у публікації, цю киянку вже добре знає персонал супермаркету на вулиці Стальського. Справа в тому, що скандалом закінчується кожне відвідування цією персоною даного магазину.

"Антикоподібна дисидентка в бою. Сьогодні їй вже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її надягати, так як вона "і так красива", - відзначили автори поста.

Жінка вимагала пояснити, чому її відмовляються обслуговувати без маски. При чому, цього разу крики і образи з вуст цієї жінки летіли не тільки в бік персоналу, але і на адресу відвідувачів магазину.

З двома відвідувачами магазину, які намагалися напоумити жінку, сталася словесна перепалка, яка мало не переросла в бійку.

За підсумком: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію

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