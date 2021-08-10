Женщина без маски закатала истерику в киевском супермаркете

Она не хотела придерживаться карантинных правил, мотивируя это тем, что она "и так красивая девушка". Отмечается, что женщина не впервые спорит с работниками этого магазина.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-паблике "Киев Оперативный".

Как говорится в публикации, эту киевлянку уже хорошо знает персонал супермаркета на улице Стальского. Дело в том, что скандалом заканчивается каждое посещение этой персоной данного магазина.

"Антиковидная диссидентка в бою. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая", - отметили авторы поста.

Женщина требовала объяснить, почему её отказываются обслуживать без маски. При чем, на этот раз крики и оскорбления с уст этой женщины летели не только в сторону персонала, но и в адрес посетителей магазина.

С двумя из посетителей магазина, которые пытались вразуметь женщину, произошла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.

По итогу: кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию

Напомним, что в Киеве продавец расхаживал в футболке с гербом России, его попросили переодеться.

Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.

Также Politeka писала, что пьяная жена таможенника устроила скандал на дороге в Киеве.