Женщина без маски закатала истерику в киевском супермаркете
Она не хотела придерживаться карантинных правил, мотивируя это тем, что она "и так красивая девушка". Отмечается, что женщина не впервые спорит с работниками этого магазина.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-паблике "Киев Оперативный".
Как говорится в публикации, эту киевлянку уже хорошо знает персонал супермаркета на улице Стальского. Дело в том, что скандалом заканчивается каждое посещение этой персоной данного магазина.
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"Антиковидная диссидентка в бою. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая", - отметили авторы поста.
Женщина требовала объяснить, почему её отказываются обслуживать без маски. При чем, на этот раз крики и оскорбления с уст этой женщины летели не только в сторону персонала, но и в адрес посетителей магазина.
С двумя из посетителей магазина, которые пытались вразуметь женщину, произошла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.
По итогу: кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию
Напомним, что в Киеве продавец расхаживал в футболке с гербом России, его попросили переодеться.
Как сообщала Politeka ранее, маленьким украинцам продавали алкоголь средь бела дня.
Также Politeka писала, что пьяная жена таможенника устроила скандал на дороге в Киеве.