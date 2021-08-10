Українці запропонували перевірити "гаманці" маршрутників
На сайті президента України з'явилася петиція, в якій автор вимагає зробити прозорими доходи транспортних перевізників.
Толстопятов Сергій зажадав від уряду, щоб ті вивели з тіні доходів транспортних перевізників.
"З метою виведення з тіні доходів компаній-перевізників, які обслуговують маршрутні пасажирські перевезення, забезпечення сплати податків у повному обсязі та усунення можливості маніпулювання фінансовими показниками для необґрунтованого підвищення вартості проїзду, прийняти на законодавчому рівні обов'язкову норму оплати вартості проїзду в безготівковому порядку" - написав автор.
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До слова, водій маршрутки на Одещині обізвав бійця АТО
Інцидент стався в маршрутці №25. Боєць АТО надав пільгове посвідчення учасника бойових дій.
Водій обурився і нагрубив військовому: "як ви за * * Алі зі своїми посвідченнями. Іди на х * ен звідси."
Через якийсь час активісти знайшли водія, провели з ним "виховну бесіду", повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул в соцмережі.
"Цей покидьок не буде більше працювати в сфері обслуговування, обіцяю!"- написав активіст опублікувавши фото, де водій вже облитий зеленкою.
Нагадаємо, що пасажири влаштували заміс у маршрутці через сумку: відео бійки.
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