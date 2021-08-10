Украинцы предложили проверить "кошельки" маршрутчиков
На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор требует сделать прозрачными доходы транспортных перевозчиков.
Толстопятов Сергей потребовал от правительства, чтобы те вывели из тени доходов транспортных перевозчиков.
"С целью вывода из тени доходов компаний-перевозчиков, которые обслуживают маршрутные пассажирские перевозки, обеспечения уплаты налогов в полном объёме и устранения возможности манипулирования финансовыми показателями для необоснованного повышения стоимости проезда, принять на законодательном уровне обязательную норму оплаты стоимости проезда в безналичном порядке" - написал автор.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола: неловкие кадры
Дожди и град обрушатся на Украину с новой силой, объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет
Продление карантина в Украине, в Минздраве раскрыли новые сроки: "Как минимум на..."
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
К слову, водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО
Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.
Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."
Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.
"Этот подонок не будет больше работать в сфере обслуживания, обещаю!"- написал активист опубликовав фото, где водитель уже облит зеленкой.
Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки.
Как сообщала Politeka, пенсионеры подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок
Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе, видео: "отказался платить за проезд"