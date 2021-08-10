Украинцы предложили проверить "кошельки" маршрутчиков

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор требует сделать прозрачными доходы транспортных перевозчиков.

Толстопятов Сергей потребовал от правительства, чтобы те вывели из тени доходов транспортных перевозчиков.

"С целью вывода из тени доходов компаний-перевозчиков, которые обслуживают маршрутные пассажирские перевозки, обеспечения уплаты налогов в полном объёме и устранения возможности манипулирования финансовыми показателями для необоснованного повышения стоимости проезда, принять на законодательном уровне обязательную норму оплаты стоимости проезда в безналичном порядке" - написал автор.



К слову, водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО

Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.

Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."

Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.

"Этот подонок не будет больше работать в сфере обслуживания, обещаю!"- написал активист опубликовав фото, где водитель уже облит зеленкой.

Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки.

Как сообщала Politeka, пенсионеры подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок

Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе, видео: "отказался платить за проезд"