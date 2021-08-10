Після запуску «УЗ» елітного поїзда «Київ - Одеса» з'ясувалося, що він не підходить для столичних перонів і пасажири змушені ставати на шпагат, щоб потрапити всередину.

Блогер Олег Васильєв повідомив про це в Facebook, опублікувавши відео.

За словами блогера, не пощастило пасажирам, які намагалися розміститися в поїзді №287, який слідував за маршрутом «Київ - Одеса». Васильєв підтвердив, що величезний проміжок виник між пероном і вагоном. Те, що відбувається при посадці він назвав «шпагатом з валізами», з яким впоралися не всі бажаючі відправиться в Одесу. Блогер припустив, що під час розміщення пасажирів в Одесі подія повториться.

На відеозйомці можна побачити навіть маленьких дітей, яких батьки переносять на руках через прірву, що виникла між платформою і вагоном. Коментатори запису блогера запропонували користуватися помостом при завантаженні або вести посадку з низької платформи.

Відзначимо, що новий поїзд 9 серпня здійснив перший рейс за маршрутом Київ - Одеса. У ньому для пасажирів передбачений підвищений рівень комфорту через що поїзд отримав статус елітного. Умивальник присутній в кожному купе цього поїзда. Для подорожуючих з маленькими дітьми батьків передбачений пеленальний столик.

Серед інших переваг вагона - душова кабінка і мультимедійна система. Розміщення відбувається по два пасажира на одне купе. Такі ж правила раніше діяли в спальних вагонах українських поїздів. Заплатити за поїздку за вказаним маршрутом в вагоні підвищеного комфорту доведеться 807 грн.

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