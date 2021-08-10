Стало відомо, як запрацюють школи з початком нового навчального року

У зв'язку з пандемією школи в Україні в минулому навчальному році закривалися на карантин, а дітей переводили на онлайн-навчання.

Наближається 1 вересня, тому зараз йде активне обговорення формату навчання школярів.

Міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданку з 1+1"розповів, що в цьому навчальному році планується розпочати процес у повноформатному режимі, тобто без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.

За словами Шкарлета, коронавірус вже не такий, як минулого року, і зараз розвиваються нові більш активні й агресивні штами, проте на початку навчального року поки тепло і немає супутніх сезонних захворювань, тому в школу планується йти в повноформатному режимі.

Зазначимо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що відкриються ті школи, в яких вакциновані 80% співробітників. За словами Ляшка, співробітники шкіл повинні зробити повний курс щеплень. Таким чином, якщо область потрапить в жовту, помаранчеву або червону зону, тоді навчальні установи продовжать роботу.

Шкарлет не виключає примусову вакцинацію педагогів. При цьому зробити щеплення всім вчителям не вдасться, оскільки є люди з протипоказаннями.

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