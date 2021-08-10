В Україні змінили правила нарахування субсидій

Як передає Politeka.net з посиланням на "Факти", уряд змінив порядок призначення субсидій з 1 травня. Документом вводиться ряд обмежень, які вплинуть на кількість одержувачів виплат.

Вже відомо, що без виплат залишаться українці, у яких є депозити в банках на загальну суму від 100 тис.грн. Також субсидії не отримають українці, у яких є великі квартири (понад 130 кв.м) або приватні будинки (понад 230 кв. м). Не отримають допомогу від держави громадяни, які за останній рік здійснили покупку на суму від 50 тис.грн. Також скасують виплати тим, хто придбав транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років. Якщо у людини два транспортні засоби, про субсидію теж доведеться забути.

Додамо, що субсидії продовжать виплачувати в готівковій формі. Ті українці, які оформили допомогу в травні-вересні 2021 року, отримуватимуть виплати з травня.

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