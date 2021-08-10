В Украине изменили правила начисления субсидий

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Факты», правительство изменило порядок назначения субсидий с 1 мая. Документом вводится ряд ограничений, которые повлияют на количество получателей выплат.

Уже известно, что без выплат останутся украинцы, у которых есть депозиты в банках на общую сумму от 100 тыс. грн. Также субсидии не получат украинцы, у которых есть большие квартиры (более 130 кв. м) или частные дома (более 230 кв. м). Не получат помощь от государства граждане, которые за последний год совершили покупку на сумму от 50 тыс. грн. Также отменят выплаты тем, кто приобрел транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет. Если у человека два транспортных средства, про субсидию тоже придется забыть.

Добавим, что субсидии продолжат выплачивать в наличной форме. Те украинцы, которые оформили помощь в мае-сентябре 2021 года, будут получать выплаты с мая.

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