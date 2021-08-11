Пішов з життя вчений-інженер, дипломат і громадський діяч Роланд Франко, останній онук відомого українського письменника Івана Франка

Роланд Тарасович помер 11 серпня у віці 89 років. Сумну новину повідомили на сторінці Міжнародного фонду Івана Франка в соцмережі Фейсбук, передавати Politeka.net. Причина смерті не вказується.

Співробітники Фонду висловили свої співчуття у зв'язку з відходом відомого українця: "світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, дружити і спілкуватися... Вічний спокій його душі. Вічна пам'ять".

Роланд Франко, як уже зрозуміло, був популяризатором творчості свого знаменитого діда. Народився 28 березня 1932 року у Львові. В юності він вирішив пов'язати своє життя з технічною сферою. Спочатку навчався на нафтовому факультеті, а потім на гірському. Є кандидатом технічних наук. У 50-х роках минулого століття Роланд потрапляв під підозру через нібито створення підпільної націоналістичної організації, але справі не дали хід-врятувало ім'я Діда.

Українці висловлюють свої співчуття у зв'язку зі смертю Роланда Тарасовича в коментарях:

"Глибокі співчуття і всьому роду Франка, і родині, і співробітникам фонду, що так багато і цікаво робить для держави... Відлітайте у вічність, дорогий Роланд Тарасович, збережемо пам'ять про вас назавжди!"

"На жаль, таке людське життя... Знала особисто пана Роланда. Спілкуватися. Він був світлим, доброю людиною. Нехай спочиває з Богом"

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