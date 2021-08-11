Хто з українців зможе отримати додаткові гроші

В Україні підвищили розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Крім того, виплата надбавки буде виплачуватися по догляду за особами з інвалідністю з дитинства.

Кабінет міністрів прийняв таку постанову на засіданні 11 серпня.

Згідно з прийнятим документом, з 01.07.2021 розмір держдопомоги на дітей з інвалідністю до 18 років, які отримали інвалідність внаслідок поранення або іншого пошкодження здоров'я від вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50% розміру держдопомоги на дітей з інвалідністю до 18 років.

Станом на 01.07.2021 розмір такої допомоги становить 1297,80 грн, а з 01.12.2021 підвищиться до 1353,80 грн.

Загальний розмір державної соцдопомоги на дітей з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, з 01.07.2021 складе 1946,7 грн, а з 01.12.2021 – 2030,7 грн. Ці суми вказані без урахування надбавок, підвищення та інших доплат.

Варто нагадати, що Кабмін також підвищив розмір допомоги на дітей з важкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що розмір субсидій в Україні зміниться, розкрито важливий нюанс.

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