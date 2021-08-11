На Закарпатті безвісти зник чоловік
У мережі поширюють інформацію про те, що на Ужгородщині безвісти зник чоловік.
Родичі та друзі чоловіка просять про допомогу.
За яких обставин трапилася така подія і де зараз може перебувати чоловік невідомо.
Усіх небайдужих просять долучитися до пошуків. У разі, якщо ви знаєте місце розташування чоловіка - просять звернутися за номером, який закріплений в пості або на спецлінію 102.
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Нагадаємо, пщо в Україні зникли підлітки.
Як повідомили в поліції, діти зникли 15 липня.
До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.
Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.
А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.
Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.
Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.
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