На Закарпатті безвісти зник чоловік

У мережі поширюють інформацію про те, що на Ужгородщині безвісти зник чоловік.

Родичі та друзі чоловіка просять про допомогу.

За яких обставин трапилася така подія і де зараз може перебувати чоловік невідомо.

Усіх небайдужих просять долучитися до пошуків. У разі, якщо ви знаєте місце розташування чоловіка - просять звернутися за номером, який закріплений в пості або на спецлінію 102.

Нагадаємо, пщо в Україні зникли підлітки.

Як повідомили в поліції, діти зникли 15 липня.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

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Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

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