На Закарпатье без вести пропал мужчина
В сети распространяют информацию о том, что на Ужгородщине без вести пропал мужчина.
Родственники и друзья мужчины просят о помощи.
При каких обстоятельствах случилось такое событие и где сейчас может находиться мужчина неизвестно.
Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам. В случае, если вы знаете местоположение мужчины - просят обратиться по номеру, который закреплен в посте или на спецлинию 102.
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Напомним, что в Украине пропали подростки.
Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
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