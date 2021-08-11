На Закарпатье без вести пропал мужчина

В сети распространяют информацию о том, что на Ужгородщине без вести пропал мужчина.

Родственники и друзья мужчины просят о помощи.

При каких обстоятельствах случилось такое событие и где сейчас может находиться мужчина неизвестно.

Всех неравнодушных просят присоединиться к поискам. В случае, если вы знаете местоположение мужчины - просят обратиться по номеру, который закреплен в посте или на спецлинию 102.

Напомним, что в Украине пропали подростки.

Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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