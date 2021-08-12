Серпень обіцяє бути сприятливим, але серед усіх дванадцяти знаків лише четверо виявляться найщасливішими

Гороскоп на серпень 2021 розповість про чотири найбільш везучі знаки Зодіаку в кінці літа. Ці щасливчики будуть вкрай везучими в справах, грошах, кар'єрі, бізнесі і любові.

Про це пише Slovofraza.

Лев

Представникам цього знака вдасться перевести відносини на новий рівень, позбутися від непорозуміння і припинити потік сварок. Величезне значення в серпні буде грати недавнє минуле. Левам вдасться обернути неприємності собі на користь.

Терези

Життя Терезів зміниться в кращу сторону. Місяць буде дуже динамічним, наповненим позитивною енергією. Терезів чекають інтриги і любовні пригоди, з радістю і творчими злетами. Також в серпні можна сміливо балувати себе дорогими покупками.

Козоріг

У Козерогів в серпні почнеться процес становлення нового життя. Цей час стане підмогою до успіху в любові і в справах, який прийде вам з початком осені. До вас повернеться енергія, сили, натхнення, а цей період можна сміливо назвати "перезавантаженням".

Риби

Риби в серпні отримають неймовірний заряд бадьорості. Це буде період, коли представники знака зможуть вирішити безліч проблем: юридичних, робочих, домашніх і любовних. Це буде час для оновлення, зміни життя на краще. Всі проблеми підуть у небуття.

Нагадаємо, що трьом знакам Зодіаку випаде шанс розбагатіти в серпні.

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