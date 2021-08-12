Август обещает быть благоприятным, но среди всех двенадцати знаков лишь четверо окажутся удачливыми

Гороскоп на август 2021 расскажет про четыре самые везучие знаки Зодиака в конце лета. Эти счастливчики будут крайне везучими в делах, деньгах, карьере, бизнесе и любви.

Об этом пишет Slovofraza.

Лев

Представителям этого знака удастся перевести отношения на новый уровень, избавиться от недопонимания и прекратить поток ссор. Огромное значение в августе будет играть недавнее прошлое. Львам удастся обернуть неприятности себе на пользу.

Весы

Жизнь Весов поменяется в лучшую сторону. Месяц будет очень динамичным, наполненным позитивной энергией. Вас ждут интриги и любовные приключения, с радостью и творческими взлетами. Также в августе можно смело баловать себя дорогими покупками.

Козерог

У Козерогов в августе начнется процесс становления новой жизни. Это время станет подспорьем к успеху в любви и в делах, который придет вам с началом осени. К вам вернется энергия, силы, вдохновение, а этот период можно смело назвать "перезагрузкой".

Рыбы

Рыбы в августе получат невероятный заряд бодрости. Это будет период, когда представители знака смогут решить множество проблем: юридических, рабочих, домашних и любовных. Это будет время для обновления, изменения жизни к лучшему. Все проблемы уйдут в небытие.

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.