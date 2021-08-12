В Україні зміниться ціна дорогущої соняшникової олії

Про це повідомляє прес-служба "Інститут аграрної економіки".

Вартість соняшникової олії цього року зросла на вісімдесят відсотків. Проте вже у вересні цього року передбачається зниження ціни на соняшникову олію.

Про це повідомив науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Андрій Педорченко.

Незабаром очікується збільшення виробництва соняшнику до 14,2 мільйона тонн, що на вісім відсотків нижче торішніх показників.

Ситуація світового ринку передбачає збільшення пропозиції рослинних масел, так як в світі збільшується виробництво сої.

Важливо відзначити, що в Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в той час коли в українських супермаркетах вона коштує від 50 до 75 гривень.

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Цього року фермери виростили величезний урожай, однак, не можуть на цьому заробити, все через цінову політику, яка зараз є на ринку.

Власники згодовують урожай тваринам, або ж зовсім викидають.

Фермер з Херсона розповів, що вирішив нагодувати овець огірками, так як на базарі не зміг їх продати навіть по гривні за кілограм.

"Ми купуємо насіння. Ми наймаємо людей. Ми витрачаємо на соляру, і маємо дві гривні. Людина, яка сюди приїхала, найняла вантажника, перевантажили йому, він відвіз до Києва, витратив на соляру тисячу гривень, і продав його по сім", - скаржиться місцевий фермер.

Заробляють далеко не фермери, а зараз почали стрімко падати ціни і на кавуни.

Дрібні виробники почали самі ставити ціни на продукцію, намагаючись заробити самим, а не даючи зарплату посередникам.

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