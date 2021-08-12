В Україні зміниться ціна дорогущої соняшникової олії
Про це повідомляє прес-служба "Інститут аграрної економіки".
Вартість соняшникової олії цього року зросла на вісімдесят відсотків. Проте вже у вересні цього року передбачається зниження ціни на соняшникову олію.
Про це повідомив науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Андрій Педорченко.
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Незабаром очікується збільшення виробництва соняшнику до 14,2 мільйона тонн, що на вісім відсотків нижче торішніх показників.
Ситуація світового ринку передбачає збільшення пропозиції рослинних масел, так як в світі збільшується виробництво сої.
Важливо відзначити, що в Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень, в той час коли в українських супермаркетах вона коштує від 50 до 75 гривень.
До слова, український фермер назвав причину з якої ростуть ціни на фрукти і овочі, яких в країні навалом
Цього року фермери виростили величезний урожай, однак, не можуть на цьому заробити, все через цінову політику, яка зараз є на ринку.
Власники згодовують урожай тваринам, або ж зовсім викидають.
Фермер з Херсона розповів, що вирішив нагодувати овець огірками, так як на базарі не зміг їх продати навіть по гривні за кілограм.
"Ми купуємо насіння. Ми наймаємо людей. Ми витрачаємо на соляру, і маємо дві гривні. Людина, яка сюди приїхала, найняла вантажника, перевантажили йому, він відвіз до Києва, витратив на соляру тисячу гривень, і продав його по сім", - скаржиться місцевий фермер.
Заробляють далеко не фермери, а зараз почали стрімко падати ціни і на кавуни.
Дрібні виробники почали самі ставити ціни на продукцію, намагаючись заробити самим, а не даючи зарплату посередникам.
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