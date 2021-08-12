Загальна заборгованість українців за комунальні послуги в серпні досягла 66 млрд грн.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами експертів, жителі не справляються з такими витратами через стрімке зростання вартості зазначених послуг. 25 млрд. грн. громадяни заборгували за газ. Що стосується води і тепла, там сумарний борг досяг 21 млрд. грн. За водовідведення українці не доплатили 6 млрд. Грн. Ще один показник - розподіл електроенергії. За нього жителі залишаються винні 7 млрд. грн.

У 2020 році моніторинг показав, що кількість українців з доходами нижче межі бідності досягла чверті від усіх громадян. Базові потреби не може задовольнити третина працюючих жителів. У Держстаті повідомили, що в 2021 році половина дорослих людей в нашій країні боїться перетнути межу бідності. Ці люди впевнені, що в майбутньому їх матеріальне становище погіршуватиметься.

На істотне погіршення свого матеріального становища поскаржилися більше 50% українців. 9 серпня в світ вийшло ще одне дослідження, яке показала, що середнім класом в нашій країні себе вважає 1% громадян. При цьому, 67% людей називали себе бідними. Київський міжнародний інститут соціології провів своє опитування, яке показало, що на їжу не вистачає грошей 14% жителів. 32,8% українців досить багаті, щоб купувати одяг і продукти, але телевізор або холодильник їм вже не по кишені. Богдан Данилишин, голова Ради Національного банку України, 11 серпня опублікував відомості, які показують, що українці через брак коштів на поточні витрати, почали масово проїдати заощадження.

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