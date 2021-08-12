Українців без трудової книжки чекають зміни, що стосуються оформлення пенсій

У Кабміні на засіданні 11 серпня затвердили зміни до Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Ютуб-канал Кабінету Міністрів.

Згідно із законом період утримання під вартою або позбавлення волі, і період примусового лікування підтверджується довідками, взятими в правоохоронних органах. Після підтвердження цей час зараховується до трудового стажу.

До 11 серпня 2021 року не було врегульовано момент, якщо таких довідок немає. Тому в новому документі довести свій трудовий стаж у зазначених періодах можна у судовому порядку.

Варто підкреслити, що за законом "Про пенсійне забезпечення" людям, яких притягнули до кримінальної відповідальності незаконно та репресованим, а пізніше реабілітованим громадянам, час перебування під вартою, та період перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу в потрійному розмірі.

Зазначимо, за законом до 2000 року враховується і служба в армії, і навчання у вузах. Однак з 2000-стаж враховується тільки якщо за нього були сплачені страхові внески.

На цей час пенсію до 2000 грн в Україні отримують 1,8 млн осіб. Більшість з них не мають достатнього стажу.

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