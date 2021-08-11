Личные сбережения украинцев за первый квартал 2021 года сократились на 60 миллиардов гривен, деньги уходят на неотложные расходы.

Об этом сообщил в Facebook Богдан Данилишин, председатель Совета Нацбанка.

По словам Данилишина, на текущее потребление уходит большая часть накопленных ранее украинцами денег. Представитель НБУ подчеркнул, что повышения реальной зарплаты не хватает на покрытие необходимых нужд потребителей. Еще одним свидетельством быстрого расходования украинцами сделанных ранее запасов, Данилишин назвал массовую продажу жителями иностранной валюты. По его словам, за период с начала 2021 года, этот показатель достиг полутора миллиардов долларов.

По статистике на октябрь 2020 года, более четверти украинцев попали за черту бедности. Среди работающих граждан, на обеспечения себя вещами первой необходимости, денег не хватало каждому третьему.

По данным Госстата, половина взрослых жителей Украины уверена, что в ближайшее время их материальное положение станет еще более плачевным. Этих людей преследует страх попадания за черту бедности. На значительное ухудшение своего материального положения социологам пожаловались 50,4% опрошенных украинца.

В соответствии с оценкой Всемирного банка уровнем бедности считается ежедневная трата на одного человека, не превышающая 1,9 доллара. По состоянию на август 2021 года к среднему классу себя относит 1% украинцев. Доля людей, которые считают себя бедными, достигла 67%. Опрос, проведенный представителями КМИС показал, что на еду денег не хватает 14% украинцев.

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