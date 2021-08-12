Украинцев без трудовой книжки ждут изменения, касающиеся оформления пенсий
В Кабмине на заседании 11 августа утвердили изменения к Порядку подтверждения трудового стажа для назначения пенсий. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Ютуб-канал Кабинета министров.
По закону период содержания под стражей или лишения свободы, и период принудительного лечения подтверждается справками, взятыми в правоохранительных органах. После подтверждения это время засчитывается в трудовой стаж.
До 11 августа 2021 года не был урегулирован момент, если таких справок нет. Поэтому в новом документе доказать свой трудовой стаж в указанных периодах можно в судебном порядке.
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Стоит подчеркнуть, что по Закону "О пенсионном обеспечении" людям, которых привлекли к уголовной ответственности незаконно и репрессированным, а позже реабилитированным гражданам, время пребывания под стражей, и период пребывания на принудительном лечении засчитывается в стаж в тройном размере.
Отметим, по закону теперь до 2000 года учитывается и служба в армии, и обучение в вузах. Однако с 2000 - стаж учитывается только если за него были уплачены страховые взносы.
На данный момент пенсию до 2000 грн в Украине получают 1,8 млн человек. Большинство из них не имеют достаточного стажа.
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