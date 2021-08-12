Украинцев без трудовой книжки ждут изменения, касающиеся оформления пенсий

В Кабмине на заседании 11 августа утвердили изменения к Порядку подтверждения трудового стажа для назначения пенсий. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Ютуб-канал Кабинета министров.

По закону период содержания под стражей или лишения свободы, и период принудительного лечения подтверждается справками, взятыми в правоохранительных органах. После подтверждения это время засчитывается в трудовой стаж.

До 11 августа 2021 года не был урегулирован момент, если таких справок нет. Поэтому в новом документе доказать свой трудовой стаж в указанных периодах можно в судебном порядке.

Стоит подчеркнуть, что по Закону "О пенсионном обеспечении" людям, которых привлекли к уголовной ответственности незаконно и репрессированным, а позже реабилитированным гражданам, время пребывания под стражей, и период пребывания на принудительном лечении засчитывается в стаж в тройном размере.

Отметим, по закону теперь до 2000 года учитывается и служба в армии, и обучение в вузах. Однако с 2000 - стаж учитывается только если за него были уплачены страховые взносы.

На данный момент пенсию до 2000 грн в Украине получают 1,8 млн человек. Большинство из них не имеют достаточного стажа.

Ранее сообщалось, что рост зарплаты не помог: в Нацбанке сообщили, как украинцы "сжигают" свои сбережения

Также, миллионы украинцев получат доплату 400 грн: кому предназначены деньги

Politeka рассказывала, украинцы могут остаться без пенсии, в Минсоцполитики сообщили о новом законопроекте