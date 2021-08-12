Україну знову накриє сильна спека
Як передає Politeka.net, прогнозом на п'ятницю та найближчі вихідні синоптик Наталка Діденко поділилася на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 13 серпня протягом дня в Україні температура коливатиметься в межах+24 + 29 градусів.
"Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон", - додала Діденко.
Також вона зазначила, що хорошою погодою українці зможуть насолодитися до кінця поточного тижня.
"Така комфортна картинка повисить в нашій Українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження", - попередила Діденко.
За словами, синоптика температура повітря сягатиме 35 градусів вище нуля, а раніше Діденко говорила про підвищення температури до +37 починаючи з середи.
Варто зазначити, що 11 серпня на італійському острові Сицилія температура повітря досягла + 48,8 - це найвище значення, зафіксоване в Європі за весь час досліджень.
Нагадаємо, що дощі атакують Україну з двох сторін: якою буде погода.
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