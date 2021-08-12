"Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон", - додала Діденко.

Також вона зазначила, що хорошою погодою українці зможуть насолодитися до кінця поточного тижня.

"Така комфортна картинка повисить в нашій Українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження", - попередила Діденко.

За словами, синоптика температура повітря сягатиме 35 градусів вище нуля, а раніше Діденко говорила про підвищення температури до +37 починаючи з середи.