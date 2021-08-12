Украину снова накроет сильная жара

Как передает Politeka.net, прогнозом на пятницу и ближайшие выходные синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, 13 августа в течение дня в Украине температура будет колебаться в пределах+24 + 29 градусов.
"Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон", - добавила Диденко.

Также она отметила, что хорошей погодой украинцы смогут насладиться до конца текущей недели.
"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения", - предупредила Диденко.
По словам, синоптика температура воздуха будет достигать 35 градусов выше ноля, а ранее Диденко говорила о повышении температуры до +37 начиная со среды.

Стоит отметить, что 11 августа на Итальянском острове Сицилия температура воздуха достигла + 48,8 - это самое высокое значение, зафиксированное в Европе за все время исследований.

Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.

А еще Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.

Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.

Популярные статьи сейчас

В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."

Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»

Кондратюк из "Х-Фактор" и "Україна має талант" уехал в США и вызвал гнев соотечественников: "Патриотичный..."

Хименес-Браво в деталях показал свои холостяцкие апартаменты, прозрачные стены и ковры: "Как детский сад, но..."

Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Показать еще