"Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон", - добавила Диденко.

Также она отметила, что хорошей погодой украинцы смогут насладиться до конца текущей недели.

"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения", - предупредила Диденко.

По словам, синоптика температура воздуха будет достигать 35 градусов выше ноля, а ранее Диденко говорила о повышении температуры до +37 начиная со среды.