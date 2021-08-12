Украину снова накроет сильная жара
Как передает Politeka.net, прогнозом на пятницу и ближайшие выходные синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 13 августа в течение дня в Украине температура будет колебаться в пределах+24 + 29 градусов.
"Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон", - добавила Диденко.
Также она отметила, что хорошей погодой украинцы смогут насладиться до конца текущей недели.
"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения", - предупредила Диденко.
По словам, синоптика температура воздуха будет достигать 35 градусов выше ноля, а ранее Диденко говорила о повышении температуры до +37 начиная со среды.
Стоит отметить, что 11 августа на Итальянском острове Сицилия температура воздуха достигла + 48,8 - это самое высокое значение, зафиксированное в Европе за все время исследований.
Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.
А еще Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.
Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.
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