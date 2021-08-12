На курорті в Карпатах корова скупалася в басейні разом з дітьми

Як передає Politeka.net, кадри курйозу опублікувала туристка з Дніпра Олександра Стасюк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, як в одному з карпатських комплексів відпочинку до туристів, які відпочивали біля басейну з'явилася корова.

Тварина пригнула в басейн, де знаходилися двоє підлітків, а потім вибралася звідти.

"Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі. Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі», – зазначає в коментарі до відео туристка.

Тварина викликала справжнє захоплення в українців, які подивилися відео.

"Ні, ну це крутіше ніж побачити дельфінів в морі", "Яка суперська корова) напевно Олімпіаду переглянула", "Всім жарко", - писали в коментарях під відео.