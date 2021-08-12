На курорті в Карпатах корова скупалася в басейні разом з дітьми
Як передає Politeka.net, кадри курйозу опублікувала туристка з Дніпра Олександра Стасюк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, як в одному з карпатських комплексів відпочинку до туристів, які відпочивали біля басейну з'явилася корова.
Тварина пригнула в басейн, де знаходилися двоє підлітків, а потім вибралася звідти.
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"Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі. Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі», – зазначає в коментарі до відео туристка.
Тварина викликала справжнє захоплення в українців, які подивилися відео.
Нагадаємо, комарі виживають туристів з номерів на українському курорті, кадри навали.
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