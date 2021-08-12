На Волині обірвалося життя українського медика
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці КП "Луцька міська стоматологічна поліклініка"»
Лікар стоматолог-ортопед Тарасюк Віктор Антонович
"З глибоким сумом і жалем поспішаємо повідомити, що 11.08.2021 на 56 році життя, покинув наш світ лікар стоматолог-ортопед Тарасюк Віктор Антонович", - йдеться в повідомленні.
Прощання з медиком відбулися 12 серпня.
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Українці в мережі висловили співчуття рідним Віктора Антоновича.
"Царство Небесне. Хороший був як лікар, і людина. Завжди на позитиві", "Сумуємо !!! Вічна пам'ять! Непоправна втрата", "Вічна пам'ять, неможливо повірити, відпочивайте з Богом, Антонович!", "Вічна пам'ять! Царство небесне, і вічний спокій. Нехай спочиває з Богом", "Великі співчуття родині", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, що обірвалося життя відомого українського музиканта
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