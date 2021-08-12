На Волыни оборвалась жизнь украинского медика

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-странице КП «Луцкая городская стоматологическая поликлиника».

Врач стоматолог-ортопед Тарасюк Виктор Антонович

"С глубокой скорбью и сожалением спешим сообщить, что 11.08.2021 на 56 году жизни, покинул наш мир врач стоматолог-ортопед Тарасюк Виктор Антонович", – говорится в сообщении.

Прощания с медиком состоялись 12 августа.

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Украинцы в сети выразили соболезнования родным Виктора Антоновича.

"Царство небесное. Хороший был как врач, и человек. Всегда на позитиве", "Скорбим !!! Вечная память! Невосполнимая потеря", "Вечная память, невозможно поверить, отдыхайте с Богом, Антонович!", "Вечная память! Царство небесное, и вечный покой. Пусть покоится с Богом", "Большие соболезнования семье", - писали в комментариях под постом.

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