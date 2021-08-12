Людмилу Іванівну з навчального центру направили медроту. За плечима у неї 25 років медичного стажу, тому вона швидко влилася в колектив. Через деякий час вона вирушила в АТО санінструктором, і жодного дня не пошкодувала про свій вибір.



"Головне не сумувати, залишатися оптимістом, тому що якщо сприймати все як є, буде дуже важко", - поділилася медик.

У той же час Людмила каже, що працювати на фронті - справа не з легких, і їй вже доводилося діставати наших хлопців буквально з того світу.