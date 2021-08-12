Українка вже п'ять років поспіль рятує бійців ЗСУ на Донбасі
Як передає Politeka.net, історію бойового медика розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Людмилу Іванівну з навчального центру направили медроту. За плечима у неї 25 років медичного стажу, тому вона швидко влилася в колектив.
Через деякий час вона вирушила в АТО санінструктором, і жодного дня не пошкодувала про свій вибір.
Через деякий час вона вирушила в АТО санінструктором, і жодного дня не пошкодувала про свій вибір.
"Головне не сумувати, залишатися оптимістом, тому що якщо сприймати все як є, буде дуже важко", - поділилася медик.
У той же час Людмила каже, що працювати на фронті - справа не з легких, і їй вже доводилося діставати наших хлопців буквально з того світу.
Зараз для неї бригада стала другою сім'єю.
"Хлопці чудові. Когось пошкодуєш, когось вилаєш, проте з щирим серцем. Я допомагаю їм не тільки за здоров'ям стежити, але і в інших буденних справах. Відчуваю себе потрібною і побратимам, і країні, тому я тут", - поділилася Людмила.
Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.
Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.
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