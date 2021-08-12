Людмилу Ивановну из учебного центра направили медроту. За плечами у нее 25 лет медицинского стажа, поэтому она быстро влилась в коллектив. Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.

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"Главное не унывать, оставаться оптимистом, потому что если воспринимать все как есть, будет очень трудно", - поделилась медик.

В то же время Людмила говорит, что работать на фронте - дело не из легких, и ей уже приходилось доставать наших ребят буквально с того света.