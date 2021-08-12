Украинка уже пять лет подряд спасает бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю боевого медика рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Людмилу Ивановну из учебного центра направили медроту. За плечами у нее 25 лет медицинского стажа, поэтому она быстро влилась в коллектив.
Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.
Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.
"Главное не унывать, оставаться оптимистом, потому что если воспринимать все как есть, будет очень трудно", - поделилась медик.
В то же время Людмила говорит, что работать на фронте - дело не из легких, и ей уже приходилось доставать наших ребят буквально с того света.
Сейчас для нее бригада стала второй семьей.
"Ребята замечательные. Кого-то пожалеешь, кого-то отругаешь, однако с искренним сердцем. Я помогаю им не только за здоровьем следить, но и в других будничных делах. Чувствую себя нужной и собратьям, и стране, поэтому я здесь", - поделилась Людмила.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.
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