Украинка уже пять лет подряд спасает бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю боевого медика рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Людмилу Ивановну из учебного центра направили медроту. За плечами у нее 25 лет медицинского стажа, поэтому она быстро влилась в коллектив.

Спустя некоторое время она отправилась в АТО санинструктором, и ни дня не пожалела о своем выборе.

"Главное не унывать, оставаться оптимистом, потому что если воспринимать все как есть, будет очень трудно", - поделилась медик.

В то же время Людмила говорит, что работать на фронте - дело не из легких, и ей уже приходилось доставать наших ребят буквально с того света.
Сейчас для нее бригада стала второй семьей.
"Ребята замечательные. Кого-то пожалеешь, кого-то отругаешь, однако с искренним сердцем. Я помогаю им не только за здоровьем следить, но и в других будничных делах. Чувствую себя нужной и собратьям, и стране, поэтому я здесь", - поделилась Людмила.

Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.

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