Сільські магазини в Швеції працюють на довірі

Про це стало відомо завдяки пабліку "Швеція" у Facebook.

"Скільки коштують яйця? Зайдемо подивимося. Сільський магазин на острові Фіннхамн обслуговує, в основному, туристів, що знімають тут будиночки на літо. Продукція місцевих фермерів-екологічно сертифікована: мармелад - з агрусу з сусіднього куща, огірки – з теплиці навпаки, яйця – від хору кудкудакущіх постачальниць п/у нахабного рудого Півня.

Зважувати-самостійно, оплачувати-перекладом на телефон або залишаючи в коробці готівку без здачі: сільські магазинчики, що працюють на довірі, давно увійшли в практику. P. S. Ні, не забули про головне. Яйця - по 39крон/6 штук (приблизно 3,8 Євро). Ці та інші ціни - у відео", — йдеться в повідомленні.

Відео з цінами на продукти можна побачити тут.

До слова, в Україні зміниться ціна дорогущої соняшникової олії

Про це повідомляє прес-служба "Інститут аграрної економіки".

Вартість соняшникової олії цього року зросла на вісімдесят відсотків. Проте вже у вересні цього року передбачається зниження ціни на соняшникову олію.

Про це повідомив науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Андрій Педорченко.

Незабаром очікується збільшення виробництва соняшнику до 14,2 мільйона тонн, що на вісім відсотків нижче торішніх показників.

Ситуація світового ринку передбачає збільшення пропозиції рослинних масел, так як в світі збільшується виробництво сої.

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