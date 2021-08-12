Що відомо на даний момент

У Києві в четвер, 12 серпня сталася НП в житловому будинку

У квартирі житлового дев'ятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Леоніда Бикова, 7 у Києві спалахнула пожежа. В результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє портал Обозреватель з сиркою на власні джерела.

Вогонь виник у квартирі на останньому поверсі. Попередньо встановлено, що загоряння сталося в одній з кімнат житла, після чого поширилося на балкон. Вогонь з клубами чорного диму, буквально виривалися з квартири.

На місці працювали пожежники, рятувальники та спецтехніка. Причина пожежі поки не встановлена. Обійшлося без постраждалих.

Пожежу ліквідували вже за годину, хоча поруч не було пожежних гідрантів. Рятувальникам організували постійне підвезення води та прокладку додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.