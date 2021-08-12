В Киеве в четверг, 12 августа произошло ЧП в жилом доме
В квартире жилого девятиэтажного дома, расположенного на улице Леонида Быкова, 7 в Киеве вспыхнул пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает портал Обозреватель с сылкой на собственные источники.
Огонь возник в квартире на последнем этаже. Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат жилища, после чего распространилось на балкон. Огонь с клубами черного дыма, буквально вырывались из квартиры.
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На месте работали пожарные, спасатели и спецтехника. Причина пожара пока не установлена. Обошлось без пострадавших.
Пожар ликвидировали уже через час, хотя рядом не было пожарных гидрантов. Спасателям организовали постоянный подвоз воды и прокладку дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.
Стоит отметить, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.