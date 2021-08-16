Українці обговорюють диво, яке сталося на Закарпатщині

Пошуки 6-річного Олексія Стефанцева з Коломиї увінчалися успіхом, хлопчика знайшли живим і неушкодженим.

Так, 14 серпня близько 15.30 дитина відстала від дорослих і загубилася під час сходження на найвищу гору України - Говерлу. У поліцію про зникнення хлопчика заявили о 22.50, і почалися масштабні пошуки, які не припинялися всю ніч. У них брали участь понад 200 осіб і 30 одиниць техніки.

Станом на 19.30 15 серпня одна з пошукових груп виявила дитину в горах, на маршруті в бік гори Кукул. Олексій був втомлений і наляканий, але, на щастя, його життю і здоров'ю нічого не загрожувало. Хлопчик провів у горах всю ніч, тоді як температура опускалася до 12 градусів, а він був в одній футболці.

За допомогою рації з сином зв'язалися батьки. Мама малюка зі сльозами на очах говорила в трубку: "Це він! Як ти сонечко?". Зворушливі кадри облетіли Мережу.

О 20:40 тогож дня пошукова група спустила Олексія до бази Заросляк, звідки він з рідними починав сходження. Медики оглянули малюка, також свою допомогу запропонували психологи.

Користувачі активно обговорюють подію, радіючи, що все закінчилося благополучно:

"Слава богу. Налякали всю Україну"

"Нарешті! Ура! Всі так переживали! Батькам таке щастя!"

"Богу вдячність, що зберіг дитину. І людям, які шукали, повага й вдячність🤗"

"Оце пережили батьки і всі знайомі... добре, що все добре!"

"Це диво. Спасибі рятувальникам. Це як знайти голку в стозі. Батьки пережили страшну добу... Здоров'я малюкові!"

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