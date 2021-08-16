В Україні молочні продукти подорожчають на 5-7%
Про це повідомляють "Факти" на ICTV.
Підняття цін на молочні продукти пов'язане з сезонним зниженням надоїв. Виробники кажуть, що йдуть споживачам на поступки, тому поки подорожчання помірне.
Прогнозується, що молочні продукти подорожчають на 5 -7%.
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Незважаючи на підняття цін більшість молочних ферм працюють у збиток.
Однак більше підняти ціну не можуть, адже тоді втратять українського споживача, через безліч на полицях магазинів дешевого імпорту.
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