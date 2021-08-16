В Україні молочні продукти подорожчають на 5-7%

Про це повідомляють "Факти" на ICTV.

Підняття цін на молочні продукти пов'язане з сезонним зниженням надоїв. Виробники кажуть, що йдуть споживачам на поступки, тому поки подорожчання помірне.

Прогнозується, що молочні продукти подорожчають на 5 -7%.

Незважаючи на підняття цін більшість молочних ферм працюють у збиток.

Однак більше підняти ціну не можуть, адже тоді втратять українського споживача, через безліч на полицях магазинів дешевого імпорту.

"Бідний простий народ, такого бардаку напевно не де немає як у нас на Україні"," Та набридла така я життя все дорожчає! А прийде той час що ціни почнуть знижувати ? Взагалі зашморг народу затягування як ми вас і все досих пір терпимо"," Нехай буде все по100 гривень, що б не плутатися в цінах!", "Я, взагалі, не купую молоко . Адже молока не може бути, коли нікого доїти.А за ту отруту, яку нам продають, та ще й за такими цінами нехай їсть або п'є той хто це пійло каламутить", - пишуть в коментарях українці.