В Украине молочные продукты подорожают на 5-7%

Об этом сообщают "Факты" на ICTV.

Поднятие цен на молочные продукты связано с сезонным снижением надоев. Производители говорят, что идут потребителям на уступки, поэтому пока подорожание умеренное.

Прогнозируется, что молочные продукты подорожают на 5 -7%.

Несмотря на поднятие цен большинство молочных ферм работают в убыток.

Однако больше поднять цену не могут, ведь тогда потеряют украинского потребителя, из-за множества на полках магазинов дешевого импорта.

"Бедный простой народ , такого бардака наверное не где нет как у нас на Украине", "Та надоела така я жизнь все дорожает! А придет то время что цены начнут снижать ? Вообще удавку народу затягивание как мы вас и все досих пор терпим", " Пусть будет все по100 гривен ,что б не путаться в ценах!", "Я , вообще, не покупаю молоко . Ведь молока не может быть , когда никого доить.А за ту отраву, которую нам продают , да еще и по таким ценам пусть ест или пьет тот кто это пойло мутит", - пишут в комментариях украинцы.