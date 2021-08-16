В Украине молочные продукты подорожают на 5-7%
Об этом сообщают "Факты" на ICTV.
Поднятие цен на молочные продукты связано с сезонным снижением надоев. Производители говорят, что идут потребителям на уступки, поэтому пока подорожание умеренное.
Прогнозируется, что молочные продукты подорожают на 5 -7%.
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Несмотря на поднятие цен большинство молочных ферм работают в убыток.
Однако больше поднять цену не могут, ведь тогда потеряют украинского потребителя, из-за множества на полках магазинов дешевого импорта.
Напомним, украинцев ждет новое подорожание: что сильно поднимется в цене осенью.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом подорожании газа на авто.
Также Politeka писала, что новые тарифы ждут украинцев с началом отопительного сезона.