Правоохоронці Києва викрили банду, яка зосередилася на незаконній евакуації чужих машин.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Інформацію про затримання підозрюваних також у Telegram підтвердив Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації. За даними правоохоронців, серед підозрюваних опинилися чиновники з виконавчого органу КМДА.

В офісі генпрокурора підтвердили, що про підозру вже встигли повідомити двом людям, які керували приватними фірмами, а також п'ятьом чиновникам з КМДА. Відповідно до матеріалів слідства, керівник Департаменту транспортної інфраструктури міської адміністрації Києва безпідставно евакуював машини з київських вулиць на штрафмайданчики.

В якості спільників організатор схеми використовував підлеглих інспекторів і керівників управління з питань паркування. Власники отримували право повернути свої машини, лише після сплати липових штрафів. Їх сума в два рази перевищувала розмір виплат, передбачених законом.

Для реалізації злочинного задуму, підозрювані звернулися до представників приватних служб, що надають послуги евакуації автомобілів. За даними правоохоронців, щодня члени банди виписували близько трьохсот незаконних актів. На підставі цих документів представники приватних фірм відвозили чужі машини.

Учасники Схеми біля припаркованих машин розміщували фальшивий знак " дорожні роботи» і отримували формальний привід для евакуації. Правоохоронці провели близько тридцяти обшуків у затриманих. У них вилучили гроші, носії інформації та документи.

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