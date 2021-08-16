Правоохранители Киева разоблачили банду, которая сосредоточилась на незаконной эвакуации чужих машин.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Информацию о задержании подозреваемых также в Telegram подтвердил Константин Усов, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. По данным правоохранителей, среди подозреваемых оказались чиновники из исполнительного органа КГГА.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что о подозрении уже успели сообщить двум людям, которые руководили частными фирмами, а также пяти чиновникам из КГГА. В соответствии с материалами следствия, руководитель Департамента транспортной инфраструктуры городской администрации Киева безосновательно эвакуировал машины с киевских улиц на штрафплощадки.

В качестве сообщников организатор схемы использовал подчиненных инспекторов и руководителей управления по вопросам парковки. Владельцы получали право вернуть свои машины, лишь после уплаты липовых штрафов. Их сумма в два раза превышала размер выплат, предусмотренных законом.

Для реализации преступного замысла, подозреваемые обратились к представителям частных служб, оказывающих услуги эвакуации автомобилей. По данным правоохранителей, каждый день члены банды выписывали около трехсот незаконных актов. На основании этих документов представители частных фирм увозили чужие машины.

Участники схемы возле припаркованных машин размещали фальшивый знак «Дорожные работы» и получали формальный повод для эвакуации. Правоохранители провели около тридцати обысков у задержанных. У них изъяли деньги, носители информации и документы.

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