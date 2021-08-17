Три знаки Зодіаку в кінці серпня можуть зіткнутися з неприємностями

Гороскоп на серпень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знаки зодіаку, яким серпень принесе ряд серйозних життєвих труднощів, нещасть і бід.

Про це пише Slovofraza.

Овен

Кінець серпня ознаменується для Овнів періодом випробувань. Особливо це може торкнутися Овнів, які давно у відносинах, саме у них можуть виникнути труднощі. На особистому фронті у цих знаків Зодіаку: можливі сварки, конфлікти, аж до розставання.

Телець

Середина серпня буде наповнена труднощами і проблемами, але вони зовсім не будуть непереборними. Тельцям головне тримати свої емоції під контролем. Навіть якщо сильно втомилися, не давайте волю нервам, інакше можете нашкодити своїй кар'єрі і особистим відносинам.

Лев

У Левів є ймовірність виникнення конфліктів на роботі, можуть загостритися деякі проблеми з начальством. Левам треба навчитися грамотно розподіляти свій час і сили. Навіть якщо у вашому житті і станеться чорна смуга, не кидайте розпочаті справи.

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Як повідомляла Politeka, трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі в серпні.

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