До лікарень в Яремче та Івано-Франківська потрапили 11 осіб

До лікарень в Яремче та Івано-Франківська потрапили 11 осіб. Серед них-троє дітей. Всі були госпіталізовані в лікарню після весільного торжества.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Хворі поступили в Яремчанську центральну міську лікарню та Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню в період з 13 по 16 серпня. Серед госпіталізованих-діти 2004-2010 років народження.

Зазначається, що 11 серпня вони святкували весілля в селі Поляниця Надвірнянського району.

Вісім дорослих і троє дітей були госпіталізовані в лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентерит. ДСНС проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у селі Поляниця, де святкували весілля.

Варто відзначити, що гострий гастроентерит – клінічний синдром, що характеризується переважно гострим запаленням шлунково-кишкового тракту, при якому уражається як шлунок, так і кишечник, і викликає діарею, нудоту, блювоту, біль у животі та інші симптоми.

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