В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек

В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек. Среди них — трое детей. Все были госпитализированы в больницу после свадебного торжества.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

скорая, врачи

Больные поступили в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу в период с 13 по 16 августа. Среди госпитализированных – дети 2004-2010 годов рождения.

Популярные статьи сейчас

Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"

Елена Кравец и Кошевой из Квартал 95 устроили публичные "разборки": "Ах, вот так..."

Буря движется в Украину, сделано срочное предупреждение: когда ждать непогоды

Началась эвакуация и включены сирены: ливни натворили бед на популярных курортах в РФ, видео

55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."
Показать еще

Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надвирнянского района.

Восемь взрослых и трое детей были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в селе Поляница, где праздновали свадьбу.

больница, коронавирус, скрин

Стоит отметить, что острый гастроэнтерит – клинический синдром, характеризующийся преимущественно острым воспалением желудочно-кишечного тракта, при котором поражается как желудок, так и кишечник, и вызывает диарею, тошноту, рвоту, боль в животе и другие симптомы.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.