В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек

В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек. Среди них — трое детей. Все были госпитализированы в больницу после свадебного торжества.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больные поступили в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу в период с 13 по 16 августа. Среди госпитализированных – дети 2004-2010 годов рождения.

Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надвирнянского района.

Восемь взрослых и трое детей были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в селе Поляница, где праздновали свадьбу.

Стоит отметить, что острый гастроэнтерит – клинический синдром, характеризующийся преимущественно острым воспалением желудочно-кишечного тракта, при котором поражается как желудок, так и кишечник, и вызывает диарею, тошноту, рвоту, боль в животе и другие симптомы.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

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