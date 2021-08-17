В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек
В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек. Среди них — трое детей. Все были госпитализированы в больницу после свадебного торжества.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Больные поступили в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу в период с 13 по 16 августа. Среди госпитализированных – дети 2004-2010 годов рождения.
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Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надвирнянского района.
Восемь взрослых и трое детей были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в селе Поляница, где праздновали свадьбу.
Стоит отметить, что острый гастроэнтерит – клинический синдром, характеризующийся преимущественно острым воспалением желудочно-кишечного тракта, при котором поражается как желудок, так и кишечник, и вызывает диарею, тошноту, рвоту, боль в животе и другие симптомы.
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