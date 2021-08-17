Український піаніст Андрій Бондаренко почув у сучасному гімні Росії "Епічний фрагмент" композитора Миколи Лисенка
Про це музикант розповів на своїй сторінці в Facebook.
"Про те, що росіяни люблять піонерити, написано більш ніж дуже багато. Я тільки додам невеликий штрих до портрета. Улюблена багатьма поколіннями росіян мелодія гімну СРСР була спіонерена. А надихнув автора музики радянського гімну ... "Епічний фрагмент" Миколи Віталійовича Лисенка", - заявив Бондаренко.
Він зіграв "епічний фрагмент" і просить послухати його уважно з 50 секунди.
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
Олена Кравець і Кошовий з Квартал 95 влаштували публічні "розбірки": "Ах, ось так..."
Тіна Кароль зі своєю маленькою копією вразила схожістю, кадри опинилися в мережі: "Дві красуні"
Ротару в сукні-вишиванці звернулася до фанатів перед поїздкою в Росію: "Яка ж ви..."
Камери зняли момент загибелі мера Кривого Рогу: "Позадкував до виходу, впав"
До слова, українець проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на дудці гімн нашої країни
Про це розповіла журналістка Ксюша Машкова.
"Цей музичний інструмент він зробив сам з пластикових трубок. Згодом він прикріпив дудку до керма транспортного засобу", - написала журналістка.
Владислав Козаченко почав шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області, а закінчив через три дні вже в Тернополі.
Нагадаємо, 97-річний українець став найкращим тенісистом і побив рекорд.
Як повідомляла Politeka, 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.
Також Politeka писала, що украінець вживив собі під шкіру вже 8-й чіп і побив рекорд.