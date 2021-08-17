Ось це так!

Український піаніст Андрій Бондаренко почув у сучасному гімні Росії "Епічний фрагмент" композитора Миколи Лисенка

Про це музикант розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Про те, що росіяни люблять піонерити, написано більш ніж дуже багато. Я тільки додам невеликий штрих до портрета. Улюблена багатьма поколіннями росіян мелодія гімну СРСР була спіонерена. А надихнув автора музики радянського гімну ... "Епічний фрагмент" Миколи Віталійовича Лисенка", - заявив Бондаренко.

Він зіграв "епічний фрагмент" і просить послухати його уважно з 50 секунди.

До слова, українець проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на дудці гімн нашої країни

Про це розповіла журналістка Ксюша Машкова.

"Цей музичний інструмент він зробив сам з пластикових трубок. Згодом він прикріпив дудку до керма транспортного засобу", - написала журналістка.

Владислав Козаченко почав шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області, а закінчив через три дні вже в Тернополі.

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